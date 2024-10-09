Россия ударила баллистикой по Полтавщине: есть повреждения инфраструктуры

Накануне вечером российские войска нанесли баллистический удар по Полтавской области с помощью по меньшей мере трех ракет.

Вследствие этого есть повреждения промышленного объекта. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

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Детали атаки на Полтавскую область

Вчера вечером враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области,

– говорится в сообщении главы ОВА.

По предварительной информации, как рассказал Пронин, пострадавших в результате вражеской атаки, к счастью нет.

Что этому предшествовало

Напомним, вечером 8 октября в Полтавской области раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях. Взрыв в Полтавской области слышали около 22:00. Впоследствии раздались повторные взрывы.

Как сообщили в утреннем отчете Воздушных сил, враг нанес удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 с территории Курской области России. Кроме этого, враг атаковал 22 ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.