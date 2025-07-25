Россия ударила КАБом по Харькову: есть пострадавшие, среди них – ребенок

Россияне продолжают террор Харькова. Днем 25 июля вражеские силы России ударили КАБом по городу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

Смотрите также Зафиксировано попадание в 4 локациях, пылали пожары: все о последствиях ночной атаки по Украине

Что известно об ударе по Харькову 25 июля?

В Харькове объявили воздушную тревогу в 11 часов утра. Через чуть более чем 20 минут в Воздушных силах сообщили о КАБ курсом на город.

В 11:28 Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Харькову КАБом. По предварительной информации удар пришелся в Индустриальном районе.

Уже вскоре мэр города информировал, что есть информация об одном пострадавшем в результате обстрела.

В Индустриальном районе КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом – еще одно помещение для лечения людей,

– информировал Терехов.

Терехов впоследствии сообщил, что вражеский КАБ повредил частный дом, неподалеку лечебного учреждения.

О 12:10 глава ОВА Синегубов сообщил о 4 пострадавших в результате вражеской атаки Харькова. В частности, 12-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.

"Предварительно, российская бомба попала в крышу медицинского учреждения в Индустриальном районе города", – сообщил он.

По словам главы ОВА, экстренные службы работают на месте ударов.

По состоянию на 12:25 в Индустриальном районе Харькова есть 7 пострадавших. Ранее отмечалось, что среди пострадавших – ребенок.

Трое людей медики госпитализировали.

Отметим, что около 12 часов Терехов сообщал, что есть погибший от вражеского КАБа. Есть информация, что человек, который считался погибшим в результате попадания авиабомбы, умер еще до российского удара. Информацию проверяют, о чем рассказал Суспильному директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

Смотрите также Россия впервые ударила по Харькову авиабомбой с УМПБ-5: страшные последствия российского террора

Подчеркнем, что российские оккупанты не прекращают удары по Харькову. Так, Россия 24 июля атаковала город. Утром агрессор ударил по густозаселенному микрорайону Харькова двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 килограммов каждая.

После обеда 24 июля городской голова Харькова сообщил об ударе по городу. В частности, он информировал, что зафиксирован удар в Индустриальном районе боевым дроном типа "Черника".