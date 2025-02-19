Россия ударила КАБом по жилому сектору Купянска: под завалами погиб человек

Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. Днем 19 февраля враг ударил КАБом по Купянску.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Что известно об атаке России на Купянск

Синегубов рассказал, что российские войска ударили КАБом по жилому сектору города Купянск. Инцидент произошел около 15:40.

Под завалами дома спасатели деблокируют тело 59-летнего мужчины,

– сообщил председатель ОГА.

Сейчас на месте удара продолжают свою работу все экстренные службы. У полиции Харьковской области уточнили, что в результате обстрела был разрушен частный дом, а мужчина, к сожалению, погиб под завалами.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления.

Напомним, что по словам главы МВА Купянска Андрея Беседина, российские войска фактически вплотную подошли к городу. Он отметил, что оккупанты непрерывно наносят удары и контролируют логистические пути, что усложняет обеспечить жизнедеятельность громады.