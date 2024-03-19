Россия ударила по Белополью на Сумщине: в городе проблемы с водоснабжением
Источник:Суспильне
Россия постоянно наносит удары по мирным городам, которые никогда не представляли для нее угрозу. На этот раз враг обстрелял Сумскую область, которую уже длительное время кроет огнем постоянно.
Россия днем 19 марта нанесла удар по Белополью, что на Сумщине. Враг попал в объект критической инфраструктуры.
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Было два взрыва
Белопольский городской голова Юрий Зарко рассказал детали удара по городу. По его словам, пока не понятно, или россияне ударили ракетами, или управляемыми авиационными бомбами.
Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также повреждены дома местных жителей,
– сказал он.
По его словам, информации о погибших нет. Масштабы разрушений еще уточняют. Детали станут известны позже.
Кроме этого, Зарко призвал жителей общины сделать запасы воды, ведь там фиксируют проблемы с водоснабжением.
Взрывы в общине услышали примерно в 14 часов.
Россия била по Конотопу
- Российские оккупационные войска 18 марта в очередной раз нанесли удар по Сумской области. Под атакой врага оказался Конотоп. Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал о последствиях от атаки врага и прокомментировал общую ситуацию в регионе.
- Предварительно, в Сумской ОВА отмечали, что российские военные нанесли удары по гражданской инфраструктуре Конотопа и по населенным пунктам Сумского района. На месте работали все необходимые службы. К счастью, информации о погибших не поступало.
- Председатель ОВА заметил, что наиболее угрожающей является ситуация для Великописаревской громады, Середино-Будской громады Шосткинского района, Юнаковской громады, Краснопольской громады, где, как он отметил, наибольшее применение современного оружия.