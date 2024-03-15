Удар С-300 по Золочеву в Харьковской области: уничтожено общежитие и пункт экстренной помощи
15 марта 2024, 18:38Читати новину українською
Источник:Олег Синегубов
Россия постоянно кроет огнем прифронтовые области. В частности, на этот раз под ударом снова оказалась Харьковщина.
Россияне примерно в 16:20 осуществили ракетный удар ракетами по Золочеву, что в Харьковской области. Они использовали ракеты С-300.
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Есть разрушения
Известно, что в результате удара уничтожено помещение общежития и помещения пункта экстренной медицинской помощи. Кроме этого, повреждено помещение Золочевской больницы.
Россияне уничтожили 2 автомобиля бригады скорой помощи и еще 2 частично повредили.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Россия 15 марта ударила по Одессе
- Днем 15 марта в Одессе прогремели взрывы. Известно, что воздушную тревогу объявили на несколько минут раньше. Пишут, что за 40 минут пока длилась угроза, местные слышали по меньшей мере 4 взрыва. Затем стало известно, что Россия попала в одно место дважды. То есть сначала ударила, а потом когда на место приехали медики и спасатели, ударила повторно.
- Известно, что погиб фельдшер и работники ГСЧС. Среди раненых есть 7 спасателей. В сети пишут о необходимости донорской крови.
- Всего в результате атаки погибли 14 человек, а ранены 46. Работы по разбору завалов по состоянию на 18:15 15 15 марта еще продолжаются, поэтому количество жертв и раненых может возрасти.