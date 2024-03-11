Наклеили смайлики на дроны: россияне цинично ударили по Харьковщине
Харьков и область находится под постоянными обстрелами со стороны России. Не исключением стала и ночь 11 марта, когда россияне атаковали Харьков беспилотниками.
Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о последствиях очередной сложной ночи для харьковчан. К счастью, известно, что жертв на пострадавших в результате ударов не было.
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Что произошло на Харьковщине за сутки
В ночь на 11 марта россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. В результате ударов беспилотниками были попадания – по меньшей мере три беспилотника прилетели в Слободской район. Однако, к счастью, эта ночь обошлась без прямых ударов в дома. Ведь это жилой район с плотной застройкой.
Все попадания дронов были в землю перед домами. По данным мэрии, пострадали три дома – в них вылетели окна, обошлось без раненых. На месте событий чрезвычайники зафиксировали обломки "Гераней", которыми оккупанты атаковали город.Добавим, что около двух недель назад россияне на Харьковщине "Геранями" обстреляли ферму, тогда погибло более 20 животных. Цинизма россиянам не занимали – на беспилотники возле названия БпЛА они наклеили смайлики
К тому же за минувшие сутки на Харьковщине несколько населенных пунктов были под ударом россиян. Особенно пострадал Волчанск – били как с РСЗО, так и запускали управляемые авиабомбы. К счастью, жертв и пострадавших также не было. В то же время снова есть немало разбитых и разрушенных домов.
Что важно, за последние три дня на Купянском направлении не фиксируют попыток российских штурмов.
Заметим, что утром 11 марта в Харькове и ряде восточных областей снова звучала воздушная тревога, из-за угрозы применения авиационных средств поражения вражеской тактической авиацией.
Ночной обстрел Украины: что известно
- В ночь на 11 марта россияне выпустили по украинским городам 25 беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили 15 вражеских дронов, 10 из них – над Одесской областью.
- Первые взрывы в Одессе прогремели около 2:48. Горожан призвали спрятаться в безопасное место. Утром стало известно, что россияне повредили инфраструктурные объекты и административные здания в Одесском районе. В жилых домах вылетали окна.
- Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что в результате атаки оккупантов повреждены два многоквартирных дома, отель, объект инфраструктуры и коммунальное учреждение, а также 2 автомобиля.