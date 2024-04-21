Россияне ударили по жилым кварталам Херсона: пострадал человек

Россияне продолжают наносить удары по мирным городам Украины. В частности, под ударом оказался Херсон.

Армия России с временно оккупированного левого берега около 4 утра ударила по жилым кварталам Корабельного района. В результате атаки есть разрушения.

Смотрите также Небесный щит: почему Европа хочет создать свой "Железный купол" и какая польза от этого Украине

Повреждено медучреждение

Жители поврежденных домов, ликвидируя последствия вражеского удара. Известно, что под огнем оказались одновременно несколько жилых кварталов.

В Корабельном районе снаряды попали в многоэтажку и припаркованные рядом автомобили. Обломки повредили медучреждение.

В Днепровском районе города в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина. Под удар оккупантов попал ее жилой дом.



У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию. Ей оказали необходимую медицинскую помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.

Россияне ударили по главному корпусу университета