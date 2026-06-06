Россия ударила по катерам Морской поисково-спасательной службы: есть пострадавшие

Российские войска нанесли удар по двум гражданским поисково-спасательным катерам в пределах украинского морского коридора. В результате атаки есть пострадавшие, продолжается эвакуация экипажей.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Смотрите также Россия запустила по Украине "Шахеды": тревога добралась Киевщины

Что известно об ударе по катерам Морской поисково-спасательной службы?

Оккупанты атаковали два гражданских поисково-спасательных судна, выполнявших гуманитарную миссию в рамках украинского морского коридора в Черном море. В результате ударов пострадали, продолжается эвакуация экипажей силами Военно-Морских Сил ВСУ.

Пораженные катера принадлежат Морской поисково-спасательной службе и используются исключительно для спасательных операций и помощи людям на море. Они имеют специальную защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

В частности, статья 27 Второй Женевской конвенции 1949 гарантирует защиту судов, которые официально привлечены к поисково-спасательным операциям. Несмотря на это, российская сторона нанесла по ним удар.

Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения России нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море,

– подчеркнул Кулеба.



Последствия атаки на катера Морской поисково-спасательной службы / Фото из телеграмм-канала Алексея Кулебы

Напомним, Россия ночью 29 мая нанесла удар по гражданскому судну в Черном море, в результате чего возник пожар на борту. Инцидент произошел после атаки беспилотника на сухогруз ANT под флагом Вануату, принадлежащего турецкой компании. В результате попадания была повреждена надстройка судна, где возник пожар. Возгорание удалось оперативно локализовать. Двое членов экипажа с ранениями были эвакуированы.

Также 28 мая в Черном море у побережья Турции подверглись атаке три танкера, которые связывают с так называемым "теневым флотом" России. По предварительным данным, по судам были нанесены удары беспилотниками, пострадавших среди экипажей нет.