Оккупанты снова ударили по Купянску ракетой "Гром-Е1"

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Они нанесли удар по городу ракетой "Гром Е-1".

К счастью, обошлось без пострадавших. В целом за прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов области.

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По Купянску ударили ракетой "Гром-Е1"

Как рассказали в ОВА, по городу Купянск российский враг нанес удар ракетой "Гром Е-1". В результате был поврежден инфраструктурный объект. Без пострадавших.

Кроме этого, в результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары.

А в селе Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом.

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Около 14:00 вблизи села Новая Гусаровка Изюмского района на взрывном устройстве взорвался трактор МТЗ-82. Двое мужчин 31 и 68 лет, которые были в тракторе, получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

28 сентября в ОВА сообщили, что в результате артиллерийских обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены здания гражданского предприятия.

По селу Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в открытый участок местности без пострадавших.

Кроме того, по селу Кругляковка Купянского района враг ударил ракетой "Гром Е-1", поврежден инфраструктурный объект.

В результате обстрела села Малая Шапковка Купянского района поврежден газопровод, хозяйственное сооружение, произошел пожар на открытой территории.

"Гром-Е1" – российская новейшая разработка, созданная на базе ракеты Х-38 (принятая на вооружение в 2013 году). Фактически это попытка россиян превратить свои бомбы ФАБы в "высокоточное оружие".