Оккупанты снова ударили по Купянску ракетой "Гром-Е1"
Источник:Олег Синегубов
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Они нанесли удар по городу ракетой "Гром Е-1".
К счастью, обошлось без пострадавших. В целом за прошедшие сутки враг обстреливал гражданское население прифронтовых и приграничных городов и сел Чугуевского и Купянского районов области.
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По Купянску ударили ракетой "Гром-Е1"
Как рассказали в ОВА, по городу Купянск российский враг нанес удар ракетой "Гром Е-1". В результате был поврежден инфраструктурный объект. Без пострадавших.
Кроме этого, в результате обстрелов сел Кондрашовка и Кутьковка Купянского района произошли лесные пожары.
А в селе Западное Купянского района обстрелом поврежден жилой дом.Важно! "Гром-Е1" – российская новейшая разработка, созданная на базе ракеты Х-38 (принятая на вооружение в 2013 году). Фактически это попытка россиян превратить свои бомбы ФАБы в "высокоточное оружие".
Враг постоянно обстреливает Харьковщину: последние новости
- Около 14:00 вблизи села Новая Гусаровка Изюмского района на взрывном устройстве взорвался трактор МТЗ-82. Двое мужчин 31 и 68 лет, которые были в тракторе, получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
- 28 сентября в ОВА сообщили, что в результате артиллерийских обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены здания гражданского предприятия.
- По селу Чернещина Изюмского района враг нанес удар управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в открытый участок местности без пострадавших.
- Кроме того, по селу Кругляковка Купянского района враг ударил ракетой "Гром Е-1", поврежден инфраструктурный объект.
- В результате обстрела села Малая Шапковка Купянского района поврежден газопровод, хозяйственное сооружение, произошел пожар на открытой территории.