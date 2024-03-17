Россия ударила по Николаеву: есть пострадавшие
17 марта 2024, 14:33Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Днем 17 марта российские захватчики атаковали Николаев. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Около 14 часов российские захватчики в очередной раз атаковали город. Что известно о пострадавших в результате вражеского удара, передает 24 Канал.
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В каком состоянии пострадавшие
Около 14 часов глава Николаевской ОВА сообщил, что, к сожалению, было два прилета по Николаеву.
На сейчас 2 пострадавших средней тяжести,
– написал Виталий Ким в 14:30.
Уже в 14:54 чиновник сообщил, что всего известно 5 пострадавших.
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Что уже известно об атаке на Николаев 17 марта
- В 13:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Востока. В Николаевской области объявили тревогу.
- Уже через 5 минут военные сообщили об угрозе с Юга.
- Первые взрывы прогремели в Николаеве во время тревоги в 13:54. А ориентировочно через 10 минут были повторные.
- Впоследствии Виталий Ким написал, что был прилет по Николаеву. Глава уточнил, что он был с того же направления, откуда прилетело по Одессе. Повторный пуск также был оттуда.
- Всего было два прилета.
- "В прощеное воскресенье надо ли прощать к***пов, что они нас обстреливают баллистикой?" – риторически спросил чиновник.
- Заметим, что отбой тревоги объявили в 14:42.
- Также Ким заметил, что в месте, откуда россияне атаковали, агрессор разместил 2 установки. Соответственно, было 2 пуска – на перезарядку нужно время.