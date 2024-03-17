Россия ударила по Николаеву: есть пострадавшие

Днем 17 марта российские захватчики атаковали Николаев. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Около 14 часов российские захватчики в очередной раз атаковали город. Что известно о пострадавших в результате вражеского удара, передает 24 Канал.

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В каком состоянии пострадавшие

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Около 14 часов глава Николаевской ОВА сообщил, что, к сожалению, было два прилета по Николаеву.

На сейчас 2 пострадавших средней тяжести,

– написал Виталий Ким в 14:30.

Уже в 14:54 чиновник сообщил, что всего известно 5 пострадавших.

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Что уже известно об атаке на Николаев 17 марта