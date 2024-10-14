Россия ударила по Одессе: погиб парень, работавший на палубе иностранного судна, – ВМС

Враг обстрелял ракетами Одесский порт 14 октября. Известно о погибших и раненых.

Как передало Суспильное, в ВМС рассказали о погибшем во время атаки по Одессе. Это был молодой парень, который работал на палубе иностранного судна. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук подчеркнул: россияне врут, что бьют по военным целям.

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В Одессе погиб украинец во время атаки на порт

Никаких военных целей, соответственно, поражено не было, потому что их здесь нет. Это портовая инфраструктура. К сожалению, среди погибших есть один украинец, который выполнял работы на иностранном судне на палубе, – погиб во время атаки молодой парень. Россияне в очередной раз бьют по абсолютно гражданскому объекту,

– сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Последствия атаки устраняют.