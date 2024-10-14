Як передало Суспільне, у ВМС розповіли про загиблого під час атаки по Одесі. Це був молодий хлопець, який працював на палубі іноземного судна. Речник ВМС Дмитро Плетенчук підкреслив: росіяни брешуть, що б'ють по військових цілях.

Дивіться також Росія посилила ракетні атаки на портову інфраструктуру: у NYT припустили головну причину

В Одесі загинув українець під час атаки на порт

Ніяких військових цілей, відповідно, уражено не було, тому що їх тут нема. Це портова інфраструктура. На жаль, серед загиблих є один українець, який виконував роботи на іноземному судні на палубі, – загинув під час атаки молодий хлопець. Росіяни вчергове б'ють по абсолютно цивільному об'єкту,

– повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Наслідки атаки усувають.

Що відомо про атаку по Одеському порту 14 жовтня

За словами Олега Кіпера, загарбники цілились у припортову інфраструктуру. Окрім загиблого, є 8 поранених. Усі вони – працівники припортової інфраструктури, громадяни України.

Було пошкоджено судно NS Moon під прапором Белізу та суховантажне судно OPTIMA під прапором Палау. Останнє зазнає пошкоджень уже вдруге.