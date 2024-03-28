Россияне разрушили ресторан в Харькове: фото последствий удара

28 марта 2024, 09:24
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Источник:

Харьковская прокуратура

Россияне продолжают крыть Харьков огнем. На этот раз враг нанес удар по ресторану и разрушил его.

Россия направила по Харькову ударные дроны и разрушила объект гражданской инфраструктуры, в частности, ресторан. Харьковская прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Без пострадавших

Известно, что в Киевском районе города повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна.

Правоохранители изъяли обломки трех беспилотных летательных аппаратов.

Последствия удара по Харькову / смотрите фото

Российские преступления документируют.

Россияне ударили по Харькову 27 марта

  • В среду, 27 марта, оккупационные войска нанесли удар по Харькову. В результате удара в городе повреждены по меньшей мере 14 многоэтажек, есть погибшие и раненые. Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30, который ранее не использовали против Харькова. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что город обстреляли из Белгородской области.
  • Всего было два прилета. Сначала попали по общеобразовательной школе, а затем прямо посреди жилых домов.
  • По состоянию на 18:30 27 марта было известно о 19 пострадавших. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубор рассказал о пострадавших подробнее. К сожалению, известно о погибшем мужчине. Известно, что самому молодому пострадавшему всего лишь 3 месяца.

Автор: Вікторія Кульженко