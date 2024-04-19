Россия атаковала Украину с авиации, взрывы раздавались в нескольких областях: хронология 786 дня войны

19 апреля 2024, 06:20
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Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже третий год. Государство-агрессор снова массированно ударило по нашей территории различными видами вооружений.

На 786 день полномасштабной войны Россия в очередной раз атаковала Украину из стратегической авиации. О последствиях обстрела и других событиях этого дня – читайте на 24 Канале.

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06:13, 19 апреля

Взрывы прогремели в Одессе

Взрыв в городе прогремел ориентировочно в 5:17 19 апреля.

05:12, 19 апреля

В Днепре прогремели взрывы

Первые взрывы прогремели в Днепре около 5:09. По информации мониторинговых каналов, оккупанты могли атаковать, в частности, баллистикой.

В 5:20 прозвучала серия новых взрывов. После этого председатель ОВА Сергей Лысак подтвердил, что город находится под ракетным обстрелом.

04:56, 19 апреля

Впоследствии сообщили о пусках ракет. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

04:08, 19 апреля

Предупреждение о взлете стратегических бомбардировщиков

Мониторинговые каналы писали о взлете нескольких бортов Ту-95.

Автор: Вікторія Кульженко