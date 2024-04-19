Россия атаковала Украину с авиации, взрывы раздавались в нескольких областях: хронология 786 дня войны

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже третий год. Государство-агрессор снова массированно ударило по нашей территории различными видами вооружений.

На 786 день полномасштабной войны Россия в очередной раз атаковала Украину из стратегической авиации. О последствиях обстрела и других событиях этого дня – читайте на 24 Канале.

Смотрите также Небесный щит: почему Европа хочет создать свой "Железный купол" и какая польза от этого Украине