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21 марта, 21:35
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Россия ударила по Запорожью: есть пострадавшие, разрушены жилые дома

Маргарита Волошина

Россия атаковала Запорожье вечером 21 марта. В результате атаки есть разрушения гражданской инфраструктуры. Также есть информация о пострадавших из-за удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Какие последствия атаки

Россия ударила БпЛА по Запорожью, в результате вражеской атаки в Запорожье предварительно трое пострадавших.

Есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Подробная информация устанавливается,
– говорится в сообщении.