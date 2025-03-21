21 марта, 21:35
Россия ударила по Запорожью: есть пострадавшие, разрушены жилые дома
Россия атаковала Запорожье вечером 21 марта. В результате атаки есть разрушения гражданской инфраструктуры. Также есть информация о пострадавших из-за удара.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
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Какие последствия атаки
Россия ударила БпЛА по Запорожью, в результате вражеской атаки в Запорожье предварительно трое пострадавших.
Есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Подробная информация устанавливается,
– говорится в сообщении.