Россия ударила по Запорожью: есть пострадавшие, разрушены жилые дома

Россия атаковала Запорожье вечером 21 марта. В результате атаки есть разрушения гражданской инфраструктуры. Также есть информация о пострадавших из-за удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова. Смотрите также В Запорожье серия взрывов: на город летит нашествие "Шахедов" Какие последствия атаки Россия ударила БпЛА по Запорожью, в результате вражеской атаки в Запорожье предварительно трое пострадавших. Есть повреждения частных домов и многоэтажек города. Подробная информация устанавливается,

– говорится в сообщении.