В июне Россия впервые за по меньшей мере полтора года ударила по Запорожью из РСЗО, – полиция
- 26 июня россияне обстреляли Запорожье кассетными боеприпасами из РСЗО, что было первым случаем за 2024 и 2025 годы.
- Россияне нанесли четыре удара по Запорожью, используя неуправляемые ракеты, нацеленные на условные участки.
- Тактика обстрелов РСЗО изменилась с начала вторжения; Россия получает дополнительные боеприпасы из Северной Кореи.
26 июня россияне обстреляли Запорожье кассетными боеприпасами из РСЗО. Это был первый такой случай за минимум полтора года.
Это был первый подобный обстрел за 2024 и 2025 годы. Об этом рассказали в Нацполиции Запорожской области в ответ на информационный запрос LIGA.net, передает 24 Канал.
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Россия впервые за долгое время ударила по Запорожью из РСЗО
В тот день армия России нанесла четыре удара по областному центру с РСЗО, используя снаряды кассетного типа. Полиция подтвердила, что больше ни одного подобного обстрела город в течение 2024 – 2025 годов не испытывал.
Военный эксперт и основатель волонтерской инициативы "Реактивная почта" Павел Нарожный отмечает, что российские РСЗО почти не используют высокоточных боеприпасов. В основном речь идет о неуправляемых ракетах, которые применяются по простой схеме: оккупанты выбирают условный участок 100 на 200 метров и открывают огонь в надежде попасть в гражданские объекты или скопления людей.
По словам эксперта, тактика обстрелов РСЗО в начале полномасштабного вторжения и сейчас отличается. На передовой оккупанты экономят такие снаряды, но в случае обнаружения скоплений войск или техники они применяют эти системы без колебаний. Россия также получает дополнительные боеприпасы из Северной Кореи, пополняя собственные запасы.