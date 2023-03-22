Россия ударила по жилой 9-этажке в Запорожье: обрушились этажи, горят балконы

Российские военные днем 22 марта нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье. В результате обстрела обрушились этажи, а также горят балконы.

Несколько взрывов в Запорожье прогремели около 11:40. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские войска обстреляли жилые дома Запорожья, а также остров Хортицу.

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Одна ракета россиян попала в жилой дом

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом. Он также опубликовал жуткое видео последствия попадания ракеты оккупантов. В то же время в Запорожской ОВА отметили, что в жилую многоэтажку попали две ракеты врага..

Россия ударила ракетой по дому в Запорожье: видео

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео попадания российской ракеты в жилой дом.

Видео попадания российской ракеты в дом в Запорожье

"Запорожье. Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей.

Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь", – отметил Зеленский.

После ракетного удара в Запорожье по Запорожской улице ограничено движение автотранспорта на участке от улицы Школьной до Прибрежной автомагистрали.

Последствия ракетного удара по Запорожью 22 марта / Фото 24 Канала и Общественное

Первый заместитель городского головы Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Власюк рассказал, что зафиксировано попадание российских ракет в 9-этажки на улице Казачьей, информирует Общественное.

"Сотрудники ГСЧС ищут людей в квартирах, которые могли остаться по прилету. Разворачиваем палатки и автобус с помощью для людей", – сказал Власюк.

Всего, как сказал заместитель мэра Запорожья, в городе 22 марта прилетело 7 или 8 ракет.

Что известно о пострадавших

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет).

Сообщается, что 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро – в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета.

Детей сейчас везут в медицинские учреждения. Информация о масштабах разрушения уточняется.

Россия постоянно атакует Запорожье