Россия ударила по жилому дому в Покровске, есть жертвы: Зеленский показал кадры

Российские оккупанты 7 августа в очередной раз атаковали Украину. В частности, от вражеской атаки пострадал Покровск на Донетчине.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Также он обнародовал кадры с места происшествия.

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Россия атаковала Покровск

Глава государства вечером 7 августа рассказал о российском ударе по Покровску.

Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы,

– отметил президент.

Он добавил, что на месте работают спасатели и все необходимые службы.

"Продолжается спасение людей. Должны остановить российский террор. Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне" , – подытожил Зеленский.

Смотрите видео с места обстрела

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что по состоянию на 21:00 известно об одном погибшем. Еще четырех раненых забрала скорая.

"Спасатели и медики работают. Российских террористов нужно остановить. Задушить экономически, силой лишить их возможностей воевать и убивать гражданских", – подчеркнул Ермак.

Впоследствии количество погибших возросло до 5. Всего в настоящее время 18 пострадавших.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Вражеские обстрелы повредили:

9-этажка и 5-этажка,

жилые дома в частном секторе,

отель,

заведения питания,

магазины,

административные здания.

"Внимание!!! Сохраняется угроза повторных атак! Настойчивая просьба к гражданским – спуститься в укрытие. Информацию о раненых и погибших будет обновлять меру поступления", – подчеркнул Кириленко.

Смотрите фото с места террористического обстрела / Фото Донецкой ОВА

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Массированная ракетная атака 5 – 6 августа: что известно

Вечером 5 августа российские военные выпустили по Украине 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр", а также 3 аэробалистических "Кинжала". 12 из 14 "Калибров" уничтожили.

Ночью 6 августа враг запустил "Шахеды", крылатые ракеты Х-101/Х-555 и снова "Калибры". Воздушным силам удалось уничтожить:

все 27 ударных дронов-камикадзе,

5 из 6 "Калибров",

13 из 20 крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков.

Всего за несколько часов враг выпустил 70 средств воздушного нападения. Уничтожить удалось 57.