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4 июня, 15:34
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Россия ударила ракетами по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Россия нанесла ракетный удар по учебному подразделению на Полтавщине, но благодаря мерам безопасности удалось избежать жертв.
  • После атаки есть раненые, которые получают медицинскую помощь; создана комиссия для расследования обстоятельств происшествия.

Днем 4 июня на Полтавщине прогремели взрывы. Россияне ударили по территории одного из учебных подразделений ВСУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

 