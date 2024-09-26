Россия ударила "Шахедами" по Киеву: в результате падения обломков загорелся дом

Российская армия ночью 26 сентября нанесла очередной воздушный удар по столице. Применили оккупанты дроны типа "Шахед".

Утром начальник КГВА Сергей Попко и мэр Киева Виталий Кличко рассказали о последствиях обстрела. В частности, из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар в жилом доме.

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Пожар в Киеве из-за атаки БПЛА

Как отмечают власти столицы, расположена многоэтажка, где вспыхнул пожар, в Печерском районе города. На место происшествия выехали экстренные службы.

По предварительной информации, в результате падения обломков фиксируют возгорания на первом этаже жилого дома. Подразделения направляются на место,

– написал мэр Кличко.

Впоследствии стало известно о точной причине пожара. Собственно, обломок беспилотника повредил газовую трубу на первом этаже дома, вызвав ее разгерметизацию.

Кроме разгерметизации газовой трубы, повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада,

– добавил Попко.

По обновленным данным, есть пострадавший ребенок. Его с многочисленными резаными ранами госпитализировали.

Последствия атаки российских дронов по столице / Фото ГСЧС и КГВА

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Воздушную тревогу в Киеве объявили ночью 26 сентября в 01:40. По состоянию на 06:30 – она непрерывно продолжается уже почти 5 часов. В своем телеграм-канале Воздушные силы оперативно информируют о движении вражеских дронов по Украине.

Среди прочего, вражеские беспилотники фиксировали над Ивано-Франковской областью. Мэр Руслан Марцинкив констатировал, что работала противовоздушная оборона, пострадавших нет.

Мониторинговые сообщества предполагают, что российские "Шахеды" охотились именно на энергетические объекты и объекты критической инфраструктуры Украины.