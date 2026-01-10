"Выстрел в ногу": Кремль подставился реакцией на возможное размещение миротворцев в Украине

Украина и ее партнеры рассматривают возможность размещения миротворцев на территории Украины после прекращения боевых действий. Эти силы должны контролировать соблюдение договоренностей по этому поводу. Однако Россия остро высказалась об этом, раскрыв свои реальные планы.

В России заявили, если украинские партнеры разместят свои миротворческие силы на территории нашего государства, то Кремль будет воспринимать их как законные боевые цели. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что россияне такими высказываниями делают большой "выстрел в ногу".

Какой коварный план раскрыла Россия?

Дмитрий Жмайло подчеркнул, что размещение миротворцев в Украине должно стать гарантией, что боевые действия больше не повторяется. Таким образом Запад транслирует стремление, чтобы наше государство возвращало оккупированные территории исключительно дипломатическим путем.

Кроме того, если партнеры и разместят свои силы на территории Украины, то те солдаты не будут самостоятельными боевыми единицами, ведь будут иметь очень ограниченное вооружение. Они, по мнению исполнительного директора, будут выполнять совещательную, тренировочную и техническую функции.

Это будет возможно исключительно после прекращения боевых действий. Поэтому, когда Россия такое заявляет, то это означает, что она будет готовиться за 3 – 4 года к повторению боев против нашего государства,

– сказал он.

Однако россияне, вероятно, также ведут подготовку к противостоянию с Европой. А угрозы относительно атак по миротворцам свидетельствует, что Кремль не собирается прекращать свою агрессию.

По словам Жмайло, повлиять на это можно только силой.

Что известно о миротворцах на территории Украины?