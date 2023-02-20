Кремль угрожает Молдавии после заявления премьера о Приднестровье

В Молдове рассматривается борьба с сепаратизмом в Приднестровье. Кремль отреагировал угрозами.

Прес-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 20 февраля заявил, что Молдова должна быть осторожна с заявлениями о Приднестровье.

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"Россия была и является очень ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и очень осторожными с подобным", – сказал Песков.

Что известно о заявлениях по Приднестровью

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что Приднестровье нужно демилитаризовать. То есть, российские войска должны уйти с территории Молдовы. Речан сделал это заявление спустя 2 дня после своего назначения.

Очень важна экономическая и социальная интеграция наших находящихся там граждан, но на первом месте – демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено, – сказал Речан.

Песков заявил, что отношения России и Молдовы к смене правительства были напряженными. Он сказал, что Кишинев становится антироссийским.

"У нас и так отношения с Молдовой напряжены. При этом молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию… Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может чем-то помочь самой Молдове и вредит двусторонним отношениям", – сказал спикер Путина.

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