Путин возродил нарратив об "исторических границах": в ISW проанализировали, будет ли нападение на Молдову
Источник:ISW
Мир продолжает обсуждать, что Россия планирует устроить переворот в Молдове. Однако диктатор Владимир Путин вряд ли сможет напасть на эту страну.
Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Кстати, Майя Санду пригласила Джо Байдена в Молдову на фоне планов России о перевороте.
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Будет ли нападение России на Молдову
22 февраля Путин возродил свой империалистический нарратив о том, что Россия борется за "исторические границы". Этот нарратив он уже озвучивал перед вторжением в Украину 24 февраля 2022 года.
Концепция "исторических границ" России может быть использована для оправдания агрессии почти против любого соседа России, а также против Молдовы и государств Центральной Азии, не имеющих общей границы с Россией, поскольку все они содержат территории, которые когда-либо принадлежали или Советскому Союзу, или Российской империи.
21 февраля в речи Путина говорилось об отмене его указа от мая 2012 о позиции России относительно территориальной целостности Молдовы.
Так, кровавый диктатор отменил свои приказы МИД России от 2012 года твердо придерживаться принципов Устава Организации Объединенных Наций, требующих развития дружеских отношений между государствами на основе равенства, уважения к их суверенитету и территориальной целостности, а также приверженности России активно искать пути решения приднестровской проблемы на основе уважения территориальной целостности в Молдове.
Отзыв указа 2012 года не указывает на то, что Путин намерен напасть на Молдову. Это мера, для которой ему не хватает военного потенциала, хотя это указывает на эскалацию его постоянных усилий по подрыву молдавского государства,
– отметили аналитики.
Россия угрожает Молдове: все, что известно
- Россия планирует вторжение в Молдову в начале 2023 года. Реализация сценария зависит от развития войны в Украине.
- Так, оккупанты планируют напасть на Молдову в январе, феврале или марте и апреле.
- Напомним, что в Молдове призвали вывести российские войска из оккупированного Приднестровья.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет уничтожить политический порядок в Молдове. Так, наша разведка перехватила план того, как Кремль собирается "сломать Молдову".
- Майя Санду рассказала, что Украина передала ей планы Кремля по поводу дестабилизации ситуации в Молдове. Российские захватчики готовили силовые действия с привлечением диверсантов.
- В настоящее время Россия ведет гибридную войну в Молдове. В Кишиневе происходили антиправительственные протесты. Пророссийские партии собирали людей на митинги, чтобы выразить несогласие с политикой президентки Молдовы Майи Санду.