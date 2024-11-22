Москва угрожает более сильным ответом на удары западными ракетами по России

Украина наносит удары западными дальнобойными ракетами по России, и хотя российские СМИ молчат об этом, однако в Москве напуганы. Поэтому там традиционно прибегли к угрозам.

В частности, громкими заявлениями отличился председатель российской Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Володин пригрозил из-за ударов по России

Разрешение США и их союзников применять Украине дальнобойное оружие еще раз подтверждает, что против России воюет НАТО,

– заявил он.

По его словам, Кремль имеет полное право использовать свое оружие против военных объектов тех государств, которые ее якобы атакуют. Володин также отметил, что Россия якобы неоднократно подчеркивала, что даст гораздо более сильный ответ на удары ракетами США и Великобритании.

В частности это касается ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях. "Байден вместе со своими дружками в Европе умышленно усложняет ситуацию, делает все, чтобы не потерять остатки гегемонии", – добавляет российский чиновник, пригрозив за "такие действия" Западу.

Кстати, накануне Владимир Путин заявил, что в случае эскалации Россия якобы ответит "решительно и зеркально". По его словам, зря сомневаются в том, что страна-агрессор готова к любому развитию событий. Все заявления диктатора – читайте по ссылке.