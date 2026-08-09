Этого никто не учитывает, – экономист оценил, способны ли дальнобойные удары приблизить конец войны

Россия и Украина продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам друг друга. С приближением зимы эти атаки станут еще более ощутимыми как для украинцев из-за возможных отключений электричества, так и для россиян, которые уже испытывают последствия топливного кризиса. Однако возникает вопрос, как взаимные атаки повлияют на приближение мира в Украине.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил в беседе с 24 Каналом, что в настоящее время идет война на истощение. И та сторона, которая истощится быстрее, и упустит победу.

Исчерпают ли удары Украины по инфраструктуре российскую экономику?

Пендзин подчеркнул, что даже несмотря на то, что удары по НПЗ привели к топливному кризису в России и на сегодняшний день выведены из строя 40% российских объектов по переработке нефти, не стоит питать иллюзий.

Сейчас это может существенно ухудшить экономическую ситуацию, но не приведет к краху российской экономики. И этого никто не учитывает,

– подчеркнул он.

Также нужно обратить внимание на то, что речь идет, по словам экономиста, об экономической ситуации в стране, где установлен тоталитарный режим и где реальные доходы и реальная жизнь собственного населения беспокоят высшее руководство этой страны в меньшей степени.

Поэтому не стоит ожидать каких-либо социальных волнений в России, которые могли бы заставить власть делать что-то. Нужно быть готовым к тому, что эта зима пройдет в условиях войны. Даже несмотря на прогнозы о вероятном полном истощении российской экономики, нужно помнить, что у России есть стратегические партнеры. И речь идет не только о Китае, но и о Греции, Мальте и других странах,

– пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Более того, за июль 2026 года Европа увеличила закупки российского сжиженного газа на 14%. Конечно, для этого есть объективные причины: кризис в Персидском заливе и высокая цена на газ. Поэтому европейцам нужно немедленно накапливать природный газ, чтобы обеспечить отопление собственного населения зимой.

Но иногда вопросы бывают экзистенциальными, а не только с точки зрения обеспечения собственного населения топливом, смазочными материалами или энергоносителями. И сегодня речь идет о том, будет ли дальше война в Европейском Союзе или нет? Ведь разведки сообщают, что Россия может спровоцировать частичный гибридный или прямой конфликт с одной из стран Евросоюза еще даже до окончания войны в Украине,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Однако европейцы, по его словам, пытаются жить так, будто ничего не происходит. У каждой страны есть свои национальные интересы, и она полагает, что сможет тихонько пересидеть возможную эскалацию.

Обратите внимание! По данным американской разведки, Россия может осуществить ограниченную атаку на одну из стран НАТО уже осенью 2026 года. В целом опасным, по мнению разведки США, является период до 2029 года. Во время агрессии россияне могут использовать дроны украинского производства для нанесения ударов по критической инфраструктуре в Балтийском регионе.

"Что касается Украины, то мы должны понимать – нас ждет тяжелая зима, и об этом нам говорят и президент, и правительство, и новый премьер-министр. На сегодняшний день у нас большие проблемы с противоракетной обороной. Но Украина уже переживала чрезвычайно суровые зимы, и, согласно статистике, следующая должна быть намного теплее, чем прошлая. И с этой точки зрения пережить ее будет проще", – выразил надежду экономист.

Экономист предположил, какой эта зима будет для украинцев и россиян: смотрите видео

Он отметил, что украинцы, учитывая предыдущий опыт, должны готовиться к зиме. Поэтому этот процесс сегодня происходит не только на государственном уровне, но и на уровне каждого домохозяйства.