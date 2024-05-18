Оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске: в чем причина

Агенты партизанского движения "Атеш", которые способствуют уничтожению путинского режима, фиксируют определенные усилия российских захватчиков. Речь идет об укреплении военно-морской базы в Новороссийске.

Очевидно Россия решила позаботиться о тех остатках кораблей, которые остались после многочисленных атак со стороны Украины по Черноморскому флоту врага. Ведь ранее, пытаясь обезопасить свои суда, оккупанты перебазировали их в Новороссийск. Теперь похоже, что все же страх перед нашими морскими дронами у врага до сих пор присутствует.

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Готовятся к ударам Сил обороны

Агенты движения "Атеш" в Новороссийске фиксируют усилия российских властей по укреплению военно-морской базы Черноморского флота. Сообщается, что оккупанты устанавливают различные средства против морских дронов.

Мы фиксируем установку подводных сетей и плавучих барьеров, которые, в теории, должны помешать атаке дронов. Кроме того, наращиваются средства противовоздушной обороны и радиолокационных станций,

– говорится в сообщении партизанского движения.

Впрочем, очевидно подобные меры безопасности все же не помогут российским захватчикам. Ведь несмотря на все усилия оккупантов Силы обороны Украины продолжают поражать цели в Новороссийске, как это произошло 17 мая.

Россия усиливает базу Черноморского флота / Фото "Атеш"

Заметим, что в Новороссийске ночью 17 мая раздавались мощные взрывы. Местные жаловались на атаку дронов, постоянные выстрелы, а также уже известно о пожаре. Так, известно, что в Новороссийске вспыхнул пожар на нефтебазе возле железнодорожной станции.

Также в сети утверждали, что под ударом оказался порт Новороссийска. Там раздавались мощные взрывы, а местные жители на опубликованных кадрах вопят, что якобы "порт взорвали".

Россия прячет свои корабли в Новороссийске: что известно

В апреле разведка Великобритании заявляла, что Россия вывела большую часть кораблей и подводных лодок из Севастополя дальше на восток. Заметила: "Черноморский флот, вероятно, останется рядом с Новороссийском, во избежание украинского нападения с моря".

В начале апреля представитель ВМС заявлял, что ситуация более-менее стабильна после уничтожения "Сергея Котова".

Тогда Дмитрий Плетенчук рассказывал: "Враг фактически находится в обороне, спрятался на своих базах, в основном это пункт базирования в военно-морской базе Новороссийск. Там они даже вход закрыли боновыми заграждениями".

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