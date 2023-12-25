Силы обороны сбили российские бомбардировщики Су-34: как это повлияло на авиационную активность

В Институте изучения войны сообщили, что российские захватнические войска сокращают авиационную активность и использование авиационных бомб. Главной причиной является сбивание Силами обороны нескольких российских истребителей Су-34 на Юге Украины.

Раньше украинские защитники уничтожили 3 российских бомбардировщика Су-34 на Юге. Командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что на одном из сбитых "Шахедов" украинские защитники нашли "послание" от россиян. Он добавил, что с радостью "ответил" на пожелания оккупантов и передал им свой "ответ".

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Уменьшение авиаударов россиян

Институт изучения войны ссылается на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Он заверил, что российские силы снизили использование авиационных бомб и авиаударов на Юге Украины.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска также ограничивают использование пилотируемой авиации возле временно оккупированного Крыма, в частности, в северо-западном регионе Черного моря.

Российские войска применяют удары планерными бомбами, чтобы российские самолеты могли оставаться на расстоянии 50 – 70 километров по линии боевых действий, а уменьшение использования российских планерных бомб свидетельствует о том, что российские войска обеспокоены возможностями украинской противовоздушной обороны после недавних потерь,

– говорится в сообщении ISW.

В то же время начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что российские войска уменьшили использование авиации и увеличили использование ударных беспилотников на Купянском и Бахмутском направлениях.

Оккупанты начали действовать менее нагло

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что россияне сейчас пытаются выяснить то, чем сбили три их бомбардировщика Су-34. По его словам, российские войска снизили авиационную активность в Херсонской области и распускают слухи о "бродячем Patriot".

Мы никогда не обнародуем, чем, где мы уничтожаем воздушные цели, разве что время (сообщаем – 24 Канал). То, что враг догадывается, пишет о "бродячем Patriot" или каком-то другом комплексе – пусть догадывается. Пусть понимают, что и Patriot и, возможно, другой дальнобойный комплекс может находиться на одном направлении, завтра на другом, затем на третьем,

– заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он подчеркнул, что врага нужно постоянно держать в напряжении. Поэтому и задачи россияне будут выполнять уже менее нагло, меньшими силами и средствами.

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