Россия управляемыми авиабомбами ударила по Станиславу в Херсонской области

Россия снова ударила по Херсонской области. На этот раз Кремль обстрелял село Станислав Херсонского района.

Глава областной военной администрации рассказал в эфире телемарафона, что враг повредил частные дома и другие сооружения. Предварительно, информации о раненых не поступало.

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Что известно об очередном обстреле Херсонщины

Управляемыми авиабомбами россияне атаковали Станислав. Повреждены частные дома, здание сельского совета, почта и аптека,

– заявили в Херсонской ОВА.

Александр Прокудин добавил, что больше всего от обстрелов страдают населенные пункты, расположенные вдоль Днепра. Ведь оккупанты стреляют по ним круглосуточно.

"К примеру, Казацкое и Веселое Каховского района оккупанты просто стирают с лица земли", – – рассказал глав ОВА.

Оккупанты атаковали Бериславский район

Под постоянными обстрелами находится Бериславский район. Александр Прокудин рассказал, что там есть пострадавшие.

Глава Бериславской районной государственной администрации Владимир Литвинов пояснил, что Россия обстреляла Берислав, Новоберислав, Золотую Балку, Михайловку, Гавриловку, Одрадокаменку и Бургунку.

К сожалению, в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона в селе Новоберислав один человек ранен,

– рассказал Литвинов.

Последние новости Херсонщины

Полиция сообщила, что в одном из сел временно оккупированного Каховского района россияне расстреляли 38-летнего мужчину за его проукраинскую позицию.

Кроме того, враг ударил по жилому сектору населённых пунктов Херсонского и Бериславского районов. Также Россия атаковала управляемыми авиабомбами деревню Кизомис, повредив 14 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобили, магазины, гаражи, газопровод. Оккупанты даже разбили купол церкви, а также стены и окна.

В этот же день, 26 апреля, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ситуация на Юге остается стабильно сложной. В настоящее время идет работа по зачистке полосы, откуда оккупанты не могли бы достигать своим наземным оружием Правого берега.

В течение 25 апреля Россия 75 раз атаковала мирные населенные пункты Херсонской области, выпустив 389 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, РПГ, беспилотников и авиации. Областной центр Херсонщины враги атаковали 11 раз, выпустив 33 снаряда.