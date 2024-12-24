"Раньше такого не наблюдалось": россияне усилили штурмы сразу на трех направлениях

Враг усилил штурмы сразу на трех направлениях на Востоке Украины. Кроме того, российские оккупанты начали активно применять технику во время атак, чего раньше не наблюдалось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.

Важно Штурмы в Курахово и Часовом Яру: в ОСУВ "Хортица" заявили о критическом разрушении укреплений

Где враг начал активно наступать

Россияне усилили штурмы сразу на трех направлениях на Востоке – Краматорском, Торецком и Северском. Более того, враг начал массово использовать технику во время атак, чего раньше не наблюдалось.

Сейчас мы видим, что враг наступает на всех направлениях, буквально действительно на всех – на Торецком, на Краматорском, на Северском и наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением,

– заявила Бобовникова.

Спикер ОТГ "Луганск" добавила, что ранее враг использовал технику только на Северском направлении. Теперь же оккупанты применяют ее на трех направлениях.

Самая сложная ситуация сейчас – в Торецке. С начала суток враг совершил 11 штурмов, некоторые из них продолжаются до сих пор. В городе бои ведутся за каждый дом.

Где-то враг может продвинуться на один дом, а уже на следующий день ВСУ отбивают этот дом,

– объяснила Бобовникова.

На этом направлении враг раньше почти не использовал технику. Однако сейчас на северных окраинах Торецка, в районе села Нелиповка оккупанты начинают применять различную технику. Только за минувшие сутки там происходили бои с применением ББМ, багги, мотоциклов.

Похожая ситуация и в Часовом Яру, где сложно использовать боевые машины и танки. Как пояснила Бобовникова, в городской застройке техника такого типа не так эффективна, ведь ею трудно маневрировать.

Однако в течение последних нескольких дней Силы обороны наблюдают ситуации, когда вражеский танк выезжает напротив Часового Яра, стреляет с закрытых позиций и возвращается обратно. Хотя это врагу удается не всегда, ведь Силы обороны также дают отпор и несколькими днями ранее уничтожили вблизи Часового Яра новейший и распиаренный российской пропагандой танк Т-90М "Прорыв".