ГУР опубликовало военный приказ о "доукомплектовании" сил России на базе в армянском Гюмри
- ГУР опубликовало приказ командующего войсками Южного военного округа ВС РФ о "доукомплектовании" российских сил в Армении.
- Приказ предусматривает отбор бойцов из нескольких армий для службы в Гюмри и уточняет требования к их профессиональной пригодности и боевой подготовке.
- Это развеивает возражения России относительно наращивания военного присутствия в Армении на фоне напряженности с Азербайджаном.
- Опубликование приказа поднимает вопрос о проникновении украинских спецслужб в военное руководство России.
Ранее ГУР сообщило о расширении военного присутствия России в Армении на фоне напряженности с Азербайджаном, что Россия активно отрицала. Теперь ГУР опубликовали приказ командующего войсками Южного военного округа ВС РФ о "доукомплектовании" сил России в Армении.
Это окончательно развеивает сомнения во враждебности России в отношении Азербайджана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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ГУР опубликовало приказ о "доукомплектовании" сил России в Армении
Ранее ГУР предупредило, что Россия планирует усилить свои войска, базирующиеся в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном. Речь шла об ускорении комплектования военной базы России в Гюмри.
Это отрицали как в России, так и в Армении. На это ГУР сегодня, 7 июля опубликовало полный приказ временно исполняющего обязанности начальника штаба Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Земского. В документе четко говорится о "доукомплектовании" военной базы в Гюмри – наращивании численности российской группировки.
Приказ о "доукомплектовании" сил России в Гюмри от генерала Земского
В документе указано отобрать бойцов из 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа. Командирам определенных подразделений приказано всячески способствовать проведению отбора кандидатов для прохождения службы в Гюмри.
Приказом уточнены требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовки личного состава, входящего в будущий международный контингент. В частности, запрещается отбирать лиц, “принимавших участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ”,
– отметили в ГУР.
Это очевидно ставит вопрос о степени проникновения украинских спецслужб в военное руководство России.