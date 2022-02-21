Россия усиливает военную активность на границе с Украиной: обнародовали новые фото со спутника
Источник:CNN
Возле северо-восточных границ Украины усилилась активность российских войск. Как сообщают американские СМИ, об этом свидетельствуют новые спутниковые фото, сделанные 20 февраля.
СМИ показали фото частной компании Maxar – она уже долгое время отслеживает перемещение войск России вблизи Украины. На этот раз новые развертывания были замечены к северо-западу от Белгорода и возле Солоты и Валуек в Белгородской области.
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Новые развертывания – в 35 километрах от границы
Эти территории расположены в 30 – 40 километрах от украинской границы.
Эта новая деятельность представляет собой изменение схемы развертывания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и вспомогательного оборудования). До недавнего времени большинство из них в основном располагались возле военных гарнизонов и полигонов.
– рассказали в Maxar.
Изображения показывают, что лагеря или площадки, где располагались значительные военные силы 13 февраля, сейчас относительно пустые.
- Большинство боевых подразделений и вспомогательного оборудования в Солоте отошли и по всему району видны транспортные средства и некоторые колонны бронетехники.
- Некоторая техника была также развернута восточнее соседних Валуйков на поле примерно в 15 километрах севернее границы с Украиной.
- Ряд новых полевых развертываний также наблюдается северо-западнее Белгорода, при этом значительная часть техники и войск расположена в лесистых районах или поблизости.
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Войска России у границы Украины: коротко
- СМИ ранее сообщили, что возле границ Украины сейчас сконцентрировано около 75% боевых подразделений вооруженных сил России.
- Москва развернула 120 из 160 батальонно-тактических групп.
- Источники в американской администрации также сообщали, что, по оценкам Вашингтона, против Украины развернули около 35 из 50 российских батальонов противовоздушной обороны.
- Министр обороны Алексей Резников отмечал, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки.
Спутники зафиксировали новые развертывания войск России возле украинской границы: видео