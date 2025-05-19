Россияне хвастаются усовершенствованными "Шахедами": сможет ли Украина противодействовать угрозе

"Шахеды" и другие дальнобойные ударные дроны остаются оружием российского террора. Враг продолжает совершенствовать свои средства поражения, однако Украина имеет средства противодействия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express, который цитирует специалиста в области РЭБ и РЭР Сергея "Флеша" Бескрестнова и военного Александра Карпюка. Они подробно проанализировали "нескрываемую пропаганду" страны-агрессора.

Смотрите также Россия распространяет дезинформацию о смертельном ударе по автобусу в Белополье: как отреагировали в ЦПД

Действительно ли россияне улучшили "Шахеды"

Недавно в соцсетях распространялась информация об усовершенствовании дальнобойных ударных дронов типа "Шахед" и то, что Украина якобы не имеет способов противодействия этой угрозе.

В Defense Express отмечают – Россия действительно наращивает производство и пытается улучшить свои дроны-камикадзе, однако последний "вброс" не имеет ничего общего с реальностью.

Во-первых, враг заявил, что благодаря доработанному двигателю "Шахеды" способны летать на высоте более 3 километров со скоростью более 200 километров. Это должно было бы сделать украинские вертолеты и мобильные огневые группы беспомощными, а единственным средством борьбы остались бы истребители F-16.

"Шахеды" действительно могут развивать названую скорость на этой высоте, однако при таком условии приходится жертвовать расстоянием и уменьшением боевой части. Более того, для оснащенных ПЗРК мобильных огневых групп подобные изменения фактически ничего не меняют. Также Карпюк отмечает, что зенитные дроны на украинском вооружении сбивают цели и на больших высотах.

Во-вторых, якобы доработанный планер и способность пикирования с большой высоты и с большой скоростью, что подходит для любых дронов аналогичного класса.

Это несколько усложняет работу мобильным огневым группам, но негативно влияет на точность беспилотника, осуществляющего пикирование.

В-третьих, микроэлектроника – россияне действительно используют лучшие антенны с большим количеством элементов, что требует соответственно большего количества средств РЭБ, чтобы подавить "Шахед".

По словам Бескрестнова, пока все системы РЭБ, которые используются для борьбы с "Шахедами", украинского производства. Усовершенствование усложняет работу, но не является "вундервафлей".

В-четвертых, "лучший в мире антиспуфинговый алгоритм".

Для этого необходимо использовать значительно лучшие CRPA-антенны, что дорого, ведь "Шахеды" – массовое оружие. Другой способ заключается в усовершенствовании алгоритмов, где сложно придумать что-то новое и уникальное.

В-пятых, враг заявил об увеличении боевой части с 50 до 90 килограммов.

Эксперты отмечают, что БпЛА действительно могут иметь различные боевые части, в том числе и опасную обломочно-фугасную на 90 килограммов. В то же время увеличенная версия влияет на уменьшение дальности дронов, поэтому россияне не будут использовать ее во всех "Шахедах".

В-шестых, так называемая доработка тактики применения.

На любую новую тактику в конце концов можно найти противодействие угрозе, которую главное вовремя отслеживать,

– пишут в Defense Express.

Напомним, накануне представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что враг меняет тактику, чтобы обойти ПВО, в частности мобильные огневые группы. Россияне запускают дроны по всей территории Украины.