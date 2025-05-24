Россия вооружает самолеты ядерными ракетами: Свитан предположил ответ Киева в случае их применения

Россия расширяет ядерный арсенал, в частности, устанавливает ядерные ракеты класса "воздух-воздух" на свои самолеты МиГ-31 и Су. Однако этот процесс связан со многими сложностями.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, как же россияне могут осуществить оснащение своих самолетов ядерным оружием. Известно, что по данным американской разведки, речь идет о специальной версии ракеты большой дальности Р-37М.

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Это не имеет никакого смысла

Свитан объяснил, что ракеты Р-37/Р-37M россияне просто подвесили на три разных борта, в частности, МиГ-31.

Эта ракета имеет головку самонаведения на последнем отрезке полета. Поэтому ее нужно только вывести на цель, которая определена,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

На самолеты, которые имеют локаторы, что "видят" хотя бы на расстоянии 200 – 250 километров, эту ракету можно подвесить. Она весит полтонны и имеет твердотопливный двигатель. Поэтому, по его словам, для россиян это не проблема. К тому же ракета Р-37 уже, к сожалению, работает по украинским бортам.

Однако делать из этой ракеты ядерную, по мнению Свитана, не имеет никакого смысла. Дело в том, что для нанесения поражения, например, украинским бортам, оптимальный вариант – это скорость с поднятия самолета в воздух, с принятия решения, использования и приземления.

Но заряжание ракеты с ядерной боеголовкой занимает гораздо больше времени, чем потребуется самолету, чтобы подняться в воздух с обычной ракетой с боевой частью, раскалывающейся на тысячу поражающих элементов.

Ядерку, по словам военного эксперта, долго готовить, поэтому и снимается механизм скорости с перехвата. Украинский или натовский самолет не будет ждать, пока россияне будут заряжать ракету ядерным запасом и куда-то поднимут.

Поэтому это больше похоже на информационный вброс и попытку помахать ядерной дубиной,

– предположил Роман Свитан.

Россиянам нужен этот информационное давление, по его мнению, для того, чтобы повлиять на украинское и европейское общество. Мол, если Украина выйдет из мирных переговоров, то не будет никакого давления.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что россияне не будут использовать ядерное оружие, потому что осознают, что откроют "ящик Пандоры" и по ним полетит что-то гораздо страшное, чем ядерное оружие.

Если на территорию Украины прилетит хотя бы один ядерный заряд, по мнению военного эксперта, по Москве полетят бочки с отработанным ядерным топливом, которое имеет период полураспада – десятки тысяч лет.

Он добавил, что Россия об этом знает, и поэтому не прибегнет к применению ядерного оружия.

Напомним, что по данным разведывательного управления Департамента обороны США, Россия расширяет свои ядерные силы, в частности, интегрируя ядерные ракеты класса "воздух-воздух" для боевой авиации. Речь идет о самолетах МиГ-31 и многоцелевых истребителях Су-30СМ, Су-35С и Су-57.

Россияне, вероятно, будут использовать специальную версию ракеты большой дальности Р-37М, разработанную специально для этих самолетов. Ракета имеет активную радиолокационную головку самонаведения, благодаря чему она становится особенно опасным оружием для авиации противника. Также Р-37М может поражать цели на расстоянии до 300 километров, в экспортном варианте ее дальность составляет 200 километров.