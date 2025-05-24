Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, як само росіяни можуть здійснити оснащення своїх літаків ядерною зброєю. Відомо, що за даними американської розвідки, йдеться про спеціальну версію ракети великої дальності Р-37М.

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Це не має жодного сенсу

Світан пояснив, що ракети Р-37/Р-37M росіяни просто підвісили на три різних борти, зокрема, МіГ-31.

Ця ракета має головку самонаведення на останньому відтинку польоту. Тому її потрібно тільки вивести на ціль, яка визначена,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

На літаки, які мають локатори, що "бачать" хоча б на відстані 200 – 250 кілометрів, цю ракету можна підвісити. Вона важить пів тонни і має твердопаливний двигун. Тому, за його словами, для росіян це не проблема. До того ж ракета Р-37 вже, на жаль, працює по українських бортах.

Проте робити з цієї ракети ядерну, на думку Світана, не має жодного сенсу. Річ у тім, що для завдання ураження, наприклад, українським бортам, оптимальний варіант – це швидкість з підняття літака в повітря, з ухвалення рішення, використання і приземлення.

Однак заряджання ракети з ядерною боєголовкою займає набагато більше часу, ніж літаку потрібно, щоб піднятися в повітря зі звичайною ракетою з бойовою частиною, що розколюється на тисячу уражаючих елементів.

Ядерку, за словами військового експерта, довго готувати, тому й знімається механізм швидкості з перехоплення. Український чи натівський літак не буде чекати, поки росіяни заряджатимуть ракету ядерним запасом і кудись піднімуть.

Тому це більше схоже на інформаційний вкид та спробу помахати ядерною дубиною,

– припустив Роман Світан.

Росіянам потрібний цей інформаційний тиск, на його думку, для того, щоб вплинути на українське та європейське суспільство. Мовляв, якщо Україна вийде з мирних переговорів, то не буде ніякого тиску.

Полковник ЗСУ в запасі наголосив, що росіяни не будуть використовувати ядерну зброю, тому що усвідомлюють, що відкриють "скриньку Пандори" і по них полетить щось набагато страшніше, ніж ядерна зброя.

Якщо на територію України прилетить хоча б один ядерний заряд, на думку військового експерта, по Москві полетять бочки з відпрацьованим ядерним паливом, яке має період напіврозпаду – десятки тисяч років.

Він додав, що Росія про це знає, і тому не вдасть до застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, що за даними розвідувального управління Департаменту оборони США, Росія розширює свої ядерні сили, зокрема, інтегруючи ядерні ракети класу "повітря-повітря" для бойової авіації. Йдеться про літаки МіГ-31 та багатоцільові винищувачі Су-30СМ, Су-35С та Су-57.

Росіяни, імовірно, використовуватимуть спеціальну версію ракети великої дальності Р-37М, що була розроблена спеціально для цих літаків. Ракета має активну радіолокаційну головку самонаведення, завдяки чому вона стає особливо небезпечною зброєю для авіації противника. Також Р-37М може уражати цілі на відстані до 300 кілометрів, в експортному варіанті її дальність складає 200 кілометрів.