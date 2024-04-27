Россияне устанавливают антидроновые сетки на НПЗ: военный эксперт оценил их эффективность

Россия всячески пытается оградить свои объекты от ударов украинских дронов. В частности, на Славянском НПЗ зафиксировали защитные сетки – "мангалы".

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала оценил их эффективность. Также рядом с резервуарами оккупанты установили мобильные РЕБ типа "Гроза-С".

Смотрите также Где расположены российские Ильский и Славянский НПЗ, атаковавшие дроны: показываем на карте

Эффективны ли российские "мангалы"

Российские оккупанты адаптируют свою деятельность, в частности защиту, к современным условиям ведения боевых действий. Это связано с реализацией определенных алгоритмов, которые обязаны усилить живучесть принципиальных для российской экономики компаний и структур.

Использование сеток определенным образом позволяет обезопасить вражеские нефтеперерабатывающие заводы от влияния украинских дронов. Если их применять комплексно с физическими преградами, средствами радиоэлектронной борьбы и воздушной обороны, это создает серьезные проблемы для наших операторов беспилотников. В то же время, единичное применение не даст эффекта.

Лишь благодаря массированности применения дронов можно обойти враждебное сопротивление. Война – это состязание технологий. Уверен, что наши операторы дронов найдут возможности и варианты, как использовать БПЛА наиболее точного и болезненного для врага. Чтобы противник терял, а не имел надежную защиту, какой бы мы ни могли преодолеть,

– сказал Владислав Селезнев.

Дроны атаковали Славянский НПЗ