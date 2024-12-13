Россия утром запустила 93 ракеты и почти 200 дронов, – Зеленский о массированном ударе

Россия утром запустила 93 ракеты, Зеленский отреагировал на массированный удар

Президент Украины рассказал, что Россия запустила 93 ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение Зеленского.

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Нужна реакция мира

По словам Зеленского, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета.

Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне привлекли в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике,

– рассказал президент.

Он отметил, что в этом и заключается "мирный" план Путина – уничтожить все, так он показывает свое желание сесть за стол "переговоров".

Кроме этого, украинский лидер подчеркнул, что Путин не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет.

Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор,

– объяснил он.

Отсутствие реакции или привыкание к террору Путин воспринимает как разрешение продолжать. Зеленский также сказал, что Украине нужны средства ПВО и усиление санкций в отношении России.

Он в очередной раз повторил, что разговорами российского президента не остановить. Для этого нужна сила.