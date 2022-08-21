россия увеличила присутствие в Черном море: готовят провокации ко Дню Независимости

российские военные готовятся к провокации ко Дню Независимости Украины. Оккупанты увеличили присутствие в Черном море носителей крылатых ракет типа "Калибр".

В Черном море 5 носителей "Калибров"

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские военные наблюдают, что россия увеличивает количество ракетоносителей в Черном море.

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В частности, речь идет о кораблях и подлодках, на вооружении которых есть крылатые ракеты "Калибр". Как сообщила Наталья Гуменюк, таких носителей в Черном море пока 5.

Использование "Калибров" этой ночью это тоже может быть определенным знаком для того, чтобы понять, что они готовы. Они готовы их применять, даже несмотря на их высокую стоимость и не очень большое количество, которое ещё осталось,

– сказала Гуменюк.

Она отметила, что россияне будут подтягиваться силы на Николаевское и Херсонское направления. Гуменюк подчеркнула, что Николаев не дает врагу продвинуться на Юге, поэтому оккупанты, вероятно, будут совершать обстрелы именно там.

Кроме того, представитель ОК "Юг" подчеркнула, что ракеты "Калибр" – это высокоточное и дорогостоящее оружие, которое хранится и используется осторожно и экономно.

В то же время Гуменюк сказала, что враг может направить сразу несколько "Калибров" на один город, вспомнив, что россияне выпустили по Дачному сразу 7 ракет.

россия готовит провокации ко Дню Независимости Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты в День Независимости Украины могут прибегнуть к очередным преступлениям. Глава государства предупредил, что россия может сделать "нечто отвратительное".

Высказывание Зеленского прокомментировал антикризисный советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По словам Михаила Подоляка, есть определенные понимания, что российские военные могут совершить в День Независимости Украины.

Ранее в ГУР МО информировали, что оккупанты могут готовить теракт в День Независимости. В оккупированном Мариуполе россияне планируют провести показательное "судилище" над плененными защитниками "Азовстали".

По одному из возможных сценариев россиян, они могут нанести по помещению, где будет проходить "судилище", точечный ракетный удар и обвинить в этом Украину.

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