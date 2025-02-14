Россия готовит дивизии со 150 тысячами военных: Зеленский ответил, пойдет ли враг в новое наступление

Россия снова нападет на Украину, если не будет гарантий безопасности, ведь Путину это выгодно. Сейчас оккупационная армия готовит 15 новых дивизий, чтобы усилить угрозу для Украины со стороны Беларуси.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Россия готовит новые дивизии

Владимир Зеленский сообщил, что в этом году Россия подготовит 15 новых дивизий для тренировки и усиления угрозы из Беларуси. Украина считает, что эти силы полностью или частично будут сосредоточены на территории этой страны.

Это будет примерно 100 – 150 тысяч человек. Это большая группировка. Но я не уверен, что эта группировка пойдет наступлением в Украину Может быть, но я не уверен,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что не собирается никого пугать, однако дать утвердительный ответ, пойдут ли вновь созданные силы врага в новое наступление, – сложно. По словам Зеленского, новые дивизии могут пойти как в новое наступление в Украине, так и попробовать в направлении Польши или стран Балтии.

Более того, по словам Зеленского новосозданные дивизии могут готовиться и к тому, чтобы в следующем году напасть на страны НАТО. Президент Украины также добавил, что планирует обсудить с Трампом о планах России по Беларуси.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Путин не готовится к переговорам или к мирному урегулированию войны. Наоборот – российский диктатор увеличивает численность армии, чтобы продолжать боевые действия. Об этом свидетельствуют создание новых дивизий и развитие новых военных производств.