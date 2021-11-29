Россия уже имеет успешный опыт, – генерал-лейтенант ВСУ о нападении зимой
Источник:"РБК-Украина"
Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Россия может напасть на Украину зимой. Ведь у нее уже есть успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в начале 2015 года.
Путин еще не одобрил окончательное решение по наступлению, – Романенко
По мнению бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, сейчас президент России Владимир Путин не одобрил окончательное решение по вторжению в Украину. Однако он может сделать это после онлайн-встречи с американским коллегой Джо Байденом.
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Зимняя погода для россиян не проблема. Поэтому вполне возможно наступление может состояться, как и предупреждала разведка – в начале 2022 года. Ведь, в конце января – начале февраля 2015 года Россия захватила важный транспортный узел Дебальцево в Донецкой области. Тогда подразделения российской армии и боевики ворвались в город и вытеснили украинские войска.
К сожалению, мы имеем опыт Дебальцево, который был зимой. И вообще они (русские – 24 канал) – северные люди, и проходят подготовку в соответствующих условиях. То есть для них это не сложный вопрос (вести войну в зимних условиях – 24 канал),
– пояснил Романенко.
Он уверен, что быстрое наступление России сможет обеспечить только значительная поддержка авиации.
Войска России у границ Украины: главное
- Уже почти месяц международное сообщество говорит о возможности вторжения России в Украину. Первыми об этом заявили американские СМИ. Они подчеркнули, что высшие чиновники США обеспокоены скоплением российских войск у нашей границы.
- Украинская разведка подтвердила, что у границы фиксируют 90 тысяч военных агрессора. Наступление может состояться уже в январе – феврале 2022 года.
- Ряд стран мира, среди которых есть США, Канада и Швеция, заявили о готовности помочь Украине в случае эскалации.
- В то же время в НАТО и Евросоюзе предупредили, что не помогут нам войском.