Россия уже начала весенне-летнее наступление, – Трегубов

Российские войска уже начали весенне-летнее наступление, при этом они почти не используют бронетехнику. Ожидать еще какого-то обострения не надо.

Об этом в эфире телемарафона 7 мая заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Что происходит на фронте?

По состоянию на сейчас россияне уже наступают. На фронте идет активная фаза весенней российской кампании.

Обостряться она вряд ли будет, потому что она уже обострена. Вопрос в том, когда они исчерпаются, пойдут опять-таки на еще одно пополнение и дальше попытаются, может, сделать что-то летом. Но по состоянию на сейчас как раз у них фаза не накопления ресурса, а скорее расходования этого ресурса,

– отметил Трегубов.

К слову, издание Bloomberg 6 мая писало, что Владимир Зеленский ожидает нового наступления России летом и призывает союзников ускорить поставки систем ПВО.

По его словам, россияне, по-прежнему, почти используют бронетехнику, потому что она уже малоэффективна.

"Любая попытка наварить на танк еще одну дополнительную степень защиты и превратить его в совсем похожий на муравейник все равно неэффективна. Ну, пойдет на него еще на один дрон больше. Поэтому по состоянию на сейчас бронетехника почти не используется, мототехника используется ограниченно", – пояснил спикер.

Сейчас на фронте фиксируется очень высокая насыщенность БпЛА различных типов. Трегубов также отметил, что вскоре ожидается большое количество НРК.

Напомним, что наземные роботизированные комплексы (НРК) становятся важной частью арсенала. Они выполняют логистические, разведывательные и боевые задачи на поле боя. 24 Канал пообщался с производителями НРК и представителями государства. Они рассказали, что спрос на эти системы растет, но, к сожалению, темпы производства в Украине отстают.

К слову, несмотря на ослабление западной военной помощи Украине, которое отмечается уже длительное время, Украина показывает чрезвычайную эффективность в отражении атак и освобождении оккупированных земель, рассказал адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу.

Другие новости фронта

Аналитики Института изучения войны в отчете за 6 мая сообщили, что российская армия продолжила атаки на фронте. Она продвинулась на севере Сумщины и пыталась продвинуться на север от Харькова. Тем временем украинская армия контратаковала в разных районах, в частности на Запорожье.

На Сумском направлении оккупанты постоянно пытаются лезть хотя бы где-то вперед, но их успешно ликвидируют. Командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер" рассказал 24 Каналу, что его подразделение около 3 лет воевало на Краматорском направлении. Там россияне активнее применяли различную технику, а вот на Сумщине они преимущественно идут в пехотные атаки.

Напомним, что Путин хотел захватить Киев за несколько дней, но просчитался через 3 ключевых фактора. Он переоценил собственные силы, готовность украинцев защищать страну и то, что военные самостоятельно заняли оборону там, где враг не ожидал. Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый объяснил 24 Каналу, что сегодня взять Киев для России даже сложнее, чем атаковать страны НАТО.