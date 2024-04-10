Китай затягивает Россию в зависимость: во что выльется это сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай для переговоров. Пекин не упустит возможности воспользоваться ослаблением позиций России на международной арене.

Об этом рассказала 24 Каналу Алина Гриценко, главный консультант Национального института стратегических исследований, отметив, что прием Лаврова в Китае не имел никаких особенностей. Его приняли на высоком уровне – это ответный жест, ведь российская сторона своих китайских "друзей" принимает так же.

Смотрите также Сразу после Лаврова: с каким предложением Шольц может приехать в Китай

"Встреча между Лавровым и Си Цзиньпином не была чем-то экстраординарным, это просто дипломатический жест. Россия является важным для Китая партнером в плоскости безопасности, идеологическом плане и в экономическом контексте", – отметила Алина Гриценко.

Сферы договоренности Китая с Россией

Во вторник, 9 апреля 2024 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. Они обсудили укрепление сотрудничества между странами. Ван И поздравил Путина с "победой" на выборах и заявил о поддержке Китаем развития России под руководством Путина. Оба подчеркнули важность "дружеских отношений" между странами.

Главный консультант Национального института стратегических исследований считает, что Лавров в Китае обсуждал несколько сфер сотрудничества. Первая – экономическое сотрудничество.

Китай затягивает Россию в экономическую зависимость. Российский рынок попадает в плен китайских товаров различных категорий – от тапочек до электромобилей,

– сказала Гриценко.

Вторая важная сфера деятельности сотрудничества этих стран – энергетика.

Россия продолжает оставаться важной ресурсной базой для Китая, это касается не только энергоносителей, но и сырья, например, древесины. Свои леса Китай бережет – а российские эксплуатирует,

– подчеркнула она.

Пекин с Москвой так и не пришли к согласию по запуску газопровода "Сила Сибири-2", который проходит через Монголию.

Вероятнее всего это связано с тем, что Пекин продолжает давить на Россию, продвигая выгодные для себя условия. Россияне пока не соглашаются, но у них так и не останется другого выхода, и они согласятся на условия Китая,

– предположила Гриценко.

Третья – важнейшая часть переговоров касается безопасностной плоскости.

В заявлениях Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И говорилось о сотрудничестве в рамках построения Евразийской архитектуры безопасности.

Сейчас в центральной Азии происходят определенные изменения в связи с тем, что Россия потеряла весь возможный авторитет и репутацию. Китай пытается заполонить вакуум влияния, который произошел в регионе. Россия уже будет играть второстепенную роль, как вассал Китая,

– отметила Алина Гриценко.

Отношения Китая и России: кратко