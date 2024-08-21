Россия вдоль Керченского моста возводит конструкцию, похожую на параллельный мост, – СМИ

Российские оккупанты начали строить вдоль Керченского моста новую конструкцию, которая похожа на параллельный мост.

Соответствующие кадры обнародовали в местном телеграм-канале. Стоит заметить, что Россия также завершила строительство железной дороги от Ростова до оккупированного Мариуполя, которой враги могут перебрасывать оружие и технику, пишет 24 Канал.

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Что известно о сооружении вдоль Керченского моста

"Наши глаза" все видят: у Керченского моста продолжается строительство параллельного сооружения, которое также напоминает мост. Ранее (6 августа – 24 Канал) мы сообщали, что для возведения параллельного моста забивают сваи,

– заявил "Крымский ветер".

В телеграмм-канале отметили, что пока назначение этого сооружения неизвестно.

Однако специалисты издания "Милитарный" предполагают, что конструкцию оккупанты возвели, чтобы попытаться защитить мост от новых ударов ВСУ.

Как выглядит новая конструкция оккупантов, расположенная возле Керченского моста

Кроме того, на спутниковых снимках хорошо видно боновые заграждения с обеих сторон мостового сооружения.

Издание отметило, что Крымский мост важен для оккупантов, поскольку:

имеет стратегическое значение и является символом навязывания Россией своей воли оккупированному Крыму;

имеет тактическую ценность, потому что через него проходит часть логистики.

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Кстати, в мае 2024 года оккупанты вокруг Керченского моста возводили заграждения для защиты от украинских морских беспилотников.

Перед этим строили защитные плавучие заграждения, которые состояли из специальных противодиверсионных боновых заграждений. Однако они состояли из бочек с тросами, поэтому их срывало штормом.