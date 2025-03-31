Предлагал от граффити до поджогов: школьник сдал полиции россиянина, который хотел его завербовать
- Одесский школьник сообщил полиции, что его пытался завербовать россиянин. Ему предлагали за деньги выполнять различные задания – от нанесения граффити до поджогов.
- Школьник сохранил переписку и передал ее инспектору, соответствующие службы уже работают над этим событием.
Одесский школьник сдал правоохранителям россиянина, который хотел его завербовать. Оккупант предлагал различные задания от граффити до поджогов, а подростку за выполнение "задания" предлагали денежное вознаграждение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
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Школьник сдал россиянина, который пытался его завербовать
Билошицкий рассказал, что россиянин пытался завербовать школьника для диверсий. Однако тот сдал оккупанта полиции.
Так, ученик 9 класса обратился к одесскому инспектору Службы образовательной безопасности. Подросток сообщил, что ему в телеграмме написали неизвестные и предложили "подзаработать". Юноше начали предлагать различные "задания": поджечь транспортные средства ТЦК, административные здания и оставлять на них граффити. За это обещали денежное вознаграждение.
Сначала парня пытались заманить легкой задачей – нанести граффити. Но Билошицкий отметил, если бы ребенок это выполнил, то тогда бы "уровень задания" стал выше и ребенка пытались бы втянуть в подрывную деятельность.
В этом случае все обошлось: школьник сохранил переписку на телефоне и передал инспектору Службы образовательной безопасности. Соответствующие службы уже проинформированы и работают над этим событием. Друзья, будьте внимательны и объясняйте детям, какие риски скрывают такие "предложения". Не молчите!
– подчеркнул Билошицкий.
Как россиянин пытался завербовать школьника – больше в галерее
Важно! Если вам известна информация о вербовке – немедленно сообщите в полицию по телефону 102 или в специальный чат-бот СБУ "Спали ФСБшника".
Как распознать вербовку российских спецслужб
Признаки, на которые следует обратить внимание:
- Появление у ребенка дорогих вещей или денег без объяснения их происхождения.
- Длительное пребывание в Telegram, контакты с подозрительными лицами.
- Изменения в поведении: замкнутость, избегание разговоров, интерес к военной тематике и “быстрого заработка”.
Что делать взрослым, чтобы ребенка не завербовали россияне
- Строить доверительные отношения с ребенком.
- Объяснять правила безопасности в интернете и риски “легких денег”.
- Учить не общаться с незнакомцами.
- Повышать уровень медиаграмотности и правового сознания детей.
- В случае угроз обращаться к инспектору Службы образовательной безопасности.
Ранее СБУ обращалась к украинцам с предупреждением об опасности вербовки детей в интернете для терактов, которые осуществляет Россия. Родителям посоветовали объяснить детям о рисках "легкого заработка", который предлагают незнакомцы в соцсетях, и сообщать о попытках вербовки через чат-бот СБУ.