И Сьерра-Леоне, и Сомали, – ГУР рассказало о наемниках в российской армии
Россия продолжает вербовать иностранцев для участия в войне против Украины. Как отметили в ГУР, говорится и о жителях Сьерра-Леоне, и Сомали, и постсоветских стран.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он отметил, что это не новая практика.
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Россия активно вербует наемников
Наемники в российской армии есть, это не первая практика. И Сьерра-Леоне, и Сомали, и другие страны, менее экзотические на самом деле, и постсоветское пространство. То есть Россия сейчас пытается активно вербовать наемников и на постсоветском пространстве, и по всему миру,
– отмечает Юсов.
Он отметил, что финансовая мотивация чрезвычайно весомая в бедных странах и развивающихся странах. Поэтому, там страна-агрессор занимается вербовкой наемников.
Если говорить о той же Сирии, которую российские военные активно уничтожали и продолжают это делать, то там могут подготовить около тысячи наемников. В основном говорится о людях, у которых за спиной есть определенный боевой опыт. В то же время следует понимать, что это не обязательное условие при найме.
В конце концов, многим обещают, что они не попадут на передовую, будут работать в охране, обеспечении, но это не так. Это введение в заблуждение и непосредственно их напрямую будут использовать как других наемников,
– подчеркнул он.
По словам Юсова, этих наемников тоже будут отправлять на "мясные штурмы". И это россиянам выгодно, ведь не нужно будет выплачивать им обещанное вознаграждение.
Россия завербовала тысячи непальцев
- Журналисты накануне рассказали, что Россия завербовала для участия в войне против Украины армию из почти 15 тысяч граждан Непала. Известно, что их стимулируют участвовать в вооруженной агрессии с помощью высокой зарплаты и обещания, что они получат российский паспорт в ускоренном режиме.
- Так, журналисты получили возможность пообщаться с 37-летним Рамчандрой Хадка. Непалец вернулся домой после того, как получил ранение на войне против Украины.
- Известно, что он участвовал в боях в Бахмуте. Непальского наемника дважды отправляли на фронт. В целом он провел там один месяц. Причем во время второй командировки завербованный боец получил ранение. Сначала было пулевое ранение в бедро, а затем – обломками кассетного боеприпаса.