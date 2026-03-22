Уже есть первые приговоры: россияне пытаются вербовать украинских подростков для диверсий

Россияне пытаются активно вербовать украинцев, чтобы те совершали диверсии на территории нашего государства. В Украине такие действия имеют серьезные последствия. Уже есть случаи, когда завербованные оккупантами получили приговоры за попытку совершить преступление под руководством России.

Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что российские вербовщики опасны для всей Украины. Уже известно, что в Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для восемнадцатилетнего парня.

Как россияне вербуют украинцев?

Анна Черненко отметила, что случаи, когда россияне вербовали украинцев, к сожалению, случаются уже не впервые. Говорится не только о Харькове, но и всей Украине.

Важно! СБУ в Днепре задержала женщину, которая готовила теракт. Известно, что она изготовила взрывчатку, спрятала ее в рюкзак и должна была отнести в центр города, а россияне планировали взорвать ее дистанционно.

Известно, что россияне связались с этим парнем, завербовали его, когда он еще был несовершеннолетним, имел тогда 17 лет.

Как сообщают правоохранители, россияне пользуясь его зависимостью и обещая легкие деньги, чтобы он стал участником будущего теракта,

– сказала корреспондентка 24 Канала.

Россияне запланировали взрыв в центре Харькова возле админзданий.

Важно, чтобы родители объясняли своим детям, почему такая деятельность является очень опасной, и они обращали внимание на возможные изменения в их поведении.

Относительно этого парня, то он уже собирал взрывчатку, должен был передать ее другим членам группы, чтобы те уже активировали устройство, взорвав используя звонок мобильного телефона,

– отметила Черненко.

Она отметила, что подросткам и взрослым надо понимать, что определенное общение в Telegram или других мессенджерах может привести к опасности.

Харьковчанину, который готовил теракт, уже исполнилось 18 лет, он сейчас находится под стражей. Ему грозит грозит 12 лет заключения.

К счастью, правоохранителям удалось сработать на опережение и предотвратить опасность в Харькове.

