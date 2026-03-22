Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что российские вербовщики опасны для всей Украины. Уже известно, что в Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для восемнадцатилетнего парня.

Смотрите также Полиция будет приезжать на вызовы позже на несколько минут: Клименко объяснил причины

Как россияне вербуют украинцев?

Анна Черненко отметила, что случаи, когда россияне вербовали украинцев, к сожалению, случаются уже не впервые. Говорится не только о Харькове, но и всей Украине.

Важно! СБУ в Днепре задержала женщину, которая готовила теракт. Известно, что она изготовила взрывчатку, спрятала ее в рюкзак и должна была отнести в центр города, а россияне планировали взорвать ее дистанционно.

Известно, что россияне связались с этим парнем, завербовали его, когда он еще был несовершеннолетним, имел тогда 17 лет.

Как сообщают правоохранители, россияне пользуясь его зависимостью и обещая легкие деньги, чтобы он стал участником будущего теракта,

– сказала корреспондентка 24 Канала.

Россияне запланировали взрыв в центре Харькова возле админзданий.

Важно, чтобы родители объясняли своим детям, почему такая деятельность является очень опасной, и они обращали внимание на возможные изменения в их поведении.

Относительно этого парня, то он уже собирал взрывчатку, должен был передать ее другим членам группы, чтобы те уже активировали устройство, взорвав используя звонок мобильного телефона,

– отметила Черненко.

Она отметила, что подросткам и взрослым надо понимать, что определенное общение в Telegram или других мессенджерах может привести к опасности.

Харьковчанину, который готовил теракт, уже исполнилось 18 лет, он сейчас находится под стражей. Ему грозит грозит 12 лет заключения.

К счастью, правоохранителям удалось сработать на опережение и предотвратить опасность в Харькове.

Россия готовит теракты в Украине: последние новости