Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что российские вербовщики опасны для всей Украины. Уже известно, что в Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для восемнадцатилетнего парня.
Как россияне вербуют украинцев?
Анна Черненко отметила, что случаи, когда россияне вербовали украинцев, к сожалению, случаются уже не впервые. Говорится не только о Харькове, но и всей Украине.
Важно! СБУ в Днепре задержала женщину, которая готовила теракт. Известно, что она изготовила взрывчатку, спрятала ее в рюкзак и должна была отнести в центр города, а россияне планировали взорвать ее дистанционно.
Известно, что россияне связались с этим парнем, завербовали его, когда он еще был несовершеннолетним, имел тогда 17 лет.
Как сообщают правоохранители, россияне пользуясь его зависимостью и обещая легкие деньги, чтобы он стал участником будущего теракта,
– сказала корреспондентка 24 Канала.
Россияне запланировали взрыв в центре Харькова возле админзданий.
Важно, чтобы родители объясняли своим детям, почему такая деятельность является очень опасной, и они обращали внимание на возможные изменения в их поведении.
Относительно этого парня, то он уже собирал взрывчатку, должен был передать ее другим членам группы, чтобы те уже активировали устройство, взорвав используя звонок мобильного телефона,
– отметила Черненко.
Она отметила, что подросткам и взрослым надо понимать, что определенное общение в Telegram или других мессенджерах может привести к опасности.
Харьковчанину, который готовил теракт, уже исполнилось 18 лет, он сейчас находится под стражей. Ему грозит грозит 12 лет заключения.
К счастью, правоохранителям удалось сработать на опережение и предотвратить опасность в Харькове.
Россия готовит теракты в Украине: последние новости
СБУ и полиция предотвратили теракт в Харькове. Они задержали шестнадцатилетнего парня, который сам собирал взрывное устройство. Он планировал заманить патрульных, чтобы те оказались в эпицентре поражения. Россияне завербовали несовершеннолетнего через Telegram.
Российского агента задержали в Киеве, который готовил 2 взрыва. Он планировал заложить взрывчатку под автомобиль военного и взорвать ее дистанционно. Второй взрыв должен был произойти после того, как приехали бы экстренные службы. Злоумышленник – разнорабочий с Южного Кавказа.
В центре Ровно задержали злоумышленника, который подложил взрывчатку. Известно, что россияне завербовали наркозависимого мужчину из Житомира. Он был одет в военную форму, чтобы не вызвать подозрений.