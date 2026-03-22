Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що російські вербувальники небезпечні для всієї України. Вже відомо, що у Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для вісімнадцятирічного хлопця.

Як росіяни вербують українців?

Анна Черненко зауважила, що випадки, коли росіяни вербували українців, на жаль, трапляються вже не вперше. Мовиться не лише про Харків, але й всю Україну.

Важливо! СБУ у Дніпрі затримала жінку, яка готувала теракт. Відомо, що вона виготовила вибухівку, сховала її у рюкзак та мала віднести у центр міста, а росіяни планували підірвати її дистанційно.

Відомо, що росіяни зв'язались із цим хлопцем, завербували його, коли він ще був неповнолітнім, мав тоді 17 років.

Як повідомляють правоохоронці, росіяни користуючись його залежністю та обіцяючи легкі гроші, щоб він став учасником майбутнього теракту,

– сказала кореспондентка 24 Каналу.

Росіяни запланували вибух у центрі Харкова біля адмінбудівель.

Важливо, щоб батьки пояснювали своїм дітям, чому така діяльність є дуже небезпечною, і вони звертали увагу на можливі зміни у їхній поведінці.

Щодо цього хлопця, то він вже збирав вибухівку, мав передати її іншим членам групи, щоб ті вже активували пристрій, підірвавши використовуючи дзвінок мобільного телефону,

– зазначила Черненко.

Вона наголосила, що підліткам та дорослим треба розуміти, що певне спілкування у Telegram або інших месенджерах може призвести до небезпеки.

Харків’янину, який готував теракт, вже виповнилось 18 років, він зараз перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років ув'язнення.

На щастя, правоохоронцям вдалось спрацювати на випередження та відвернути небезпеку у Харкові.

