Россия вербует на войну граждан Туркменистана: в сети показали список наемников

Российские власти пытаются компенсировать значительные потери личного состава в войне за счет наемников из других стран. Не исключением стал и Туркменистан – одна из самых закрытых стран Центральной Азии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

Читайте также Выплаты контрактникам в России уменьшают: Кремль нашел значительно более дешевый источник живой силы

Как Россия вербует граждан Туркменистана

Несмотря на серьезные запасы нефти и газа, Туркменистан является далеко не самой богатой страной. Низкие зарплаты и высокий уровень безработицы традиционно заставляют местное население выезжать на заработки в Россию. К тому же Туркменистан остается одной из самых закрытых стран Центральной Азии с жесткой цензурой, где запрещены все популярные мессенджеры, а пользоваться интернетом без VPN практически невозможно.

По данным проекта "Хочу жить", в рядах российской армии по состоянию на начало 2025 года насчитывалось по меньшей мере 170 граждан Туркменистана в возрасте от 20 лет до 61 года. По меньшей мере 27 из них считаются погибшими.

В сети опубликовали список наемников из Туркменистана / Фото: "Хочу жить"

По сравнению с другими странами Центральной Азии эти цифры не слишком велики.

В последнее время они (граждане Туркменистана, – 24 Канал) стали массово покидать Россию из-за роста ксенофобии и частых облав силовиков (не забываем о теракте в "Крокусе"). К тому же, практически закрытый интернет в стране явно усложняет работу вербовщиков,

– говорится в публикации.

Однако, по словам авторов проекта, почти 200 завербованных граждан Туркменистана должны заставить руководство государства обратить внимание на эту проблему и провести необходимую информационную работу с населением.

В сети опубликовали список наемников из Туркменистана / Фото: "Хочу жить"