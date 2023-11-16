Путин сконструировал конвейер смерти: каковы последствия вербовки рецидивистов для России

В прошлом году для того, чтобы относить утраченный боевой потенциал, Россия решила приобщить к ведению боевых действий своих заключенных. Однако система, построенная для этого Владимиром Путиным, будет еще долго будет влиять на российский социум.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. Он убежден, что преступная идея России использовать в войне заключенных в будущем нанесет существенный вред ее обществу.

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Как Россия агитирует заключенных подписывать контракты

В российских тюрьмах существует возможность за взятку передавать заключенным мобильные телефоны. Однако переданный телефон смотрители используют для наблюдения за заключенными и контролирования их поведения.

"Благодаря этому агенты надзирателей могут записывать на видео и аудио подробности из жизни заключенных. Это создает большую систему вымогательства денег у заключенных, по которой их вгоняют в долги, снижающие их статус в тюрьме. И после того, как для таких людей создают невыносимые условия, к ним приезжают вербовщики в армию. Такие заключенные готовы на что угодно, лишь бы не быть в тюрьме", – объяснил Осечкин.

Однако, несмотря на такие условия, большого желания воевать в российской армии заключенные не имеют. По словам правозащитника, лишь чрезвычайно малый процент почти из полумиллиона заключенных страны-агрессора соглашается подписывать контракт с российским минобороны.

Владимир Осечкин об участии русских заключенных в войне против Украины: смотрите видео

Какие проблемы для России создает вербовка заключенных

Еще летом 2022 года, когда Евгений Пригожин впервые начал вербовать заключенных, на российских рецидивистов хорошее впечатление производил лозунг: "Нам нужны ваши криминальные таланты для того, чтобы вы убивали ради России".

Это было первым известием о будущих преступлениях против человечности. С тех пор у заключенных, совершивших особо тяжкие преступления, появилась возможность досрочно выйти на свободу после полугодовой службы на фронте.

Вернувшись с войны, рецидивист может начать убивать тех, кто, по его мнению, виновен в его аресте. У такого типа людей есть особые "списки мести", поэтому было ожидаемо, что это приведет к целому ряду преступлений,

– отметил правозащитник.

Интересно, что после первых сообщений о вербовке заключенных западные СМИ были шокированы этой инициативой Кремля и отказывались в нее верить. Важно понимать, что без формального согласия Владимира Путина помиловать заключенных, которые будут отправлены на фронт, этого бы не произошло.

"Все руководство России, причастное к этой бесчеловечной схеме, должно быть привлечено к уголовной ответственности. Путин и окружение сконструировали конвейер смерти, полностью обнулив судебную систему России. Из-за этого многие российские судьи и следователи уходят в отставку, потому что их работа по поиску, задержке и осуждение преступников перестала иметь смысл", – убежден Осечкин.

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