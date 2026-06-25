Путин ждет падения Константиновки, чтобы начать свою игру

Заявления российского руководства о том, что оно не соглашается на мир по линии фронта, де-факто делают переговоры маловероятными. Хотя вероятность их проведения всё же не равна нулю.

Россия будет готова выйти на обсуждение переговоров не раньше, чем Константиновка будет окончательно захвачена. Подчеркну, что ключевая фраза – "обсуждение переговоров". Дело в том, что падение Константиновки затруднит снабжение украинской группировки на всей северной части Донецкой области. И это даст возможность российской пропаганде в полную силу заговорить о переломе в войне. Об этом пишет Вадим Денисенко.

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США изменили риторику в отношении Украины

Формула Путина – Ушакова "Стамбульские договоренности – дух Анкориджа – ситуация на местах" означает только одно: вывод украинских войск из Донбасса и ряд гуманитарных требований. Это та "красная линия", которую начертил себе Путин и которую он сознательно озвучил сейчас.

Сразу хочу заметить, что к блокаде Крыма он пока относится примерно так же, как к входу наших войск в Курскую область. То есть как к временному явлению. Пока нет бунтов, а их в Крыму не будет, на это можно не обращать внимания.

Что касается позиции США, то у меня есть гипотеза, что их формула "Украина на данный момент выигрывает войну" является базовой предвыборной формулой Дональда Трампа. За этим ещё нужно понаблюдать, но с достаточно большой вероятностью можно сказать, что эта формула в предвыборный период заменит предыдущую о "прогрессе в переговорах".

Точнее, какие-то визиты Виткоффа с Кушнером будут, но это вряд ли приведет к еще большему давлению на Россию. Единственным реальным давлением на Россию может стать полное открытие Ормузского пролива, но пока мы наблюдаем "качели". Других весомых рычагов влияния на Владимира Путина у Трампа просто нет.

Но нынешняя американская формула в предвыборный период вполне может устроить республиканцев. Трамп перестал заигрывать с Путиным, есть эффектные кадры со взрывами в России, и можно продолжать говорить не о победе Украины, а о том, что Украина на данный момент одерживает победу.

В России со всех сторон надвигаются кризисы

Россия переживает общую предкризисную ситуацию, связанную с уже существующими кризисами трудовых ресурсов, платежей и инвестиций. Это приводит к кризисам и предкризисным явлениям в ряде важных отраслей. Но говорить, что российская экономика уже обрушилась, – неправильно. Иранская война до сих пор тормозит процесс обвала, и о масштабном кризисе можно говорить не раньше середины следующего года.

На фронте достичь весомых прорывов россияне не смогут без мобилизации. Насколько она может быть эффективной с точки зрения войны, должны говорить военные эксперты, но, насколько я понимаю, мобилизация 300 тысяч, как это было в 2022 году, ситуацию не спасёт. Нужно мобилизовать от 500 тысяч до миллиона (опять же, есть сомнения, что у россиян есть возможности для одновременного набора такого количества рекрутов).

При этом мы сталкиваемся с главной дилеммой Путина: мобилизация за деньги доконет экономику (потеря человеческих ресурсов и отсутствие денег без запуска печатного станка). С другой стороны, Путин не рассматривает переговоры как выход из ситуации. А мобилизация без денег может стать катализатором социальных взрывов.

Уже сейчас ясно, что нынешние управленческие методы функционирования российской экономики исчерпали себя. Нужно идти нестандартными путями. 24 июня, например, Путин де-факто передал решение проблемы бензинового кризиса в руки главы "Роснефти" Игоря Сечина, который в последние месяцы демонстрировал позицию "моя хата с краю". К чему приведёт такой шаг – пока сказать сложно, но можно предположить, что для большинства представителей этой отрасли это плохой знак, ведь Сечин всегда думает прежде всего о себе.

С одной стороны, это последняя соломинка, за которую хватается Путин, а с другой – это еще больший кризис для отрасли из-за ручного управления и отсутствия хороших сценариев на ближайшие месяцы. Единственное, что может сделать Сечин, – увеличить импорт топлива. Но можно не сомневаться, что после выборов цены на топливо резко начнут расти.

Сечиных нужно больше, чем один, потому что кризисы наступают со всех сторон. Но это ручное управление, которое ломает модель, которая перестала справляться. Потому что военные вызовы деклассировали достаточно либерально-технократическую модель управления российской экономикой.

Исходя из всего вышесказанного, Путин будет готовить крупную мобилизацию на октябрь. Открытый вопрос: сколько именно мобилизуют и за какие деньги.